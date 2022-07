POL-ME: Kleinkraftrad entwendet - die Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2207127

Polizei Mettmann

In der Nacht zu Dienstag, 26. Juli 2022, entwendeten unbekannte Täter ein an der Bleer Straße in Monheim am Rhein an einem Stromkasten abgestelltes Kleinkraftrad der Marke Fuego. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 21 Uhr am Montag, 25. Juli 2022, beobachtete ein Anwohner der Bleer Straße ein jugendliches Trio, welches an einem in Höhe der Haus-Nummer 160 abgestellten Kleinkraftrad hantierte. Auf Ansprache flohen die Jugendlichen unmittelbar mit ihren mitgeführten Fahrrädern in Richtung Innenstadt.

Am nächsten Morgen, gegen 08:15 Uhr, stellte der 57-jährige Inhaber den Diebstahl seines mit einem Lenkradschloss gesicherten Kleinkraftrades der Marke Fuego Tauris fest. Das Kleinkraftrad trägt das aktuelle Versicherungskennzeichen 940KXM und hat einen Zeitwert von circa 800 Euro.

Der Geschädigte kann das Trio, welches am Montagabend an seinem Roller hantiert hat, folgendermaßen beschreiben:

- circa 16-20 Jahre alt - schwarze Haare - südländisches Erscheinungsbild

Einer der Täter trug zur Tatzeit ein rotes Trikot.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen oder zum Verbleib des Kleinkraftrades tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 982 6350, in Verbindung zu setzen.

