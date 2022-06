Polizei Mettmann

POL-ME: 67-jährige Fußgängerin angefahren und schwer verletzt - Ratingen - 2206048

Mettmann (ots)

Am Donnerstagvormittag, 09.06.2022, wurde eine 67-jährige Fußgängerin von einem 82-jährigen Fahrzeugführer, welcher mit seinem Honda Jazz von der Straße Beerenkothen auf die Homberger Straße einbiegen wollte, erfasst und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Das war geschehen:

Gegen 11:20 Uhr befuhr ein 82-jähriger Ratinger mit seinem Honda Jazz in Ratingen-Ost die Straße Beerenkothen in Richtung Homberger Straße. Im Einmündungsbereich hatte er die Absicht, nach links auf die Homberger Straße einzubiegen. Hierbei missachtete er eine 67-jährige Fußgängerin, welche hinter dem Eimündungsbereich zu diesem Zeitpunkt die Homberger Straße in Richtung der Straße Beerenkothen überquerte.

Der 82-Jährige erfasste die Fußgängerin mit seinem Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie Boden geschleudert und schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die 67-Jährige notärztlich und brachten sie anschießend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 82-jährige Ratinger blieb unverletzt. Sein Fahrzeug wurde im Frontbereich sowie an der Windschutzscheibe beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf mindestens eintausend Euro beziffert.

