Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211230-1-pdnms Geschädigter und Zeugen nach Verkehrsunfallflucht und Sachbeschädigung in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am 29.12.2021 gegen 12.50 Uhr konnte eine Zeugin auf dem Parkplatz der Firma Jysk in der Friedrichstädter Straße 51-57 in Rendsburg eine Verkehrsunfallflucht und Sachbeschädigung beobachten.

Die Zeugin hatte gesehen, wie ein ca. 35 jähriger Mann aus seinem grauen Opel Vectra stieg und hierbei seine Fahrertür gegen die Beifahrerseite eines blauen Ford SUV schlug.

Hierüber ärgerte sich der Mann wohl so sehr, dass er erneut seine Tür, diesmal mit Absicht, gegen die Beifahrerseite des Ford schlug.

Anschließend flüchtete der Opel Fahrer in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach dem geschädigten Besitzer des blauen Ford SUV. Der Ford dürfte zumindest an der Beifahrerseite eingedellt sein.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell