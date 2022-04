Polizei Mettmann

POL-ME: Senioren verhindern Betrug - Velbert - 2204044

Mettmann (ots)

Ein hochbetagtes Ehepaar aus Velbert-Mitte bemerkte am Samstag (9. April 2022) rechtzeitig einen Betrugsversuch eines sogenannten falschen Wasserwerkers und informierte die Polizei, die auf der Suche nach Zeugen ist.

Das war geschehen:

Gegen 16.50 Uhr bemerkte eine über 90-jährige Frau aus Velbert-Mitte einen unbekannten Mann auf ihrem Grundstück und sprach diesen an der Haustür an. Der Mann gab an, Mitarbeiter des "Landeswasseramts" zu sein. Er gab vor, Wasseranschlüsse im Haus überprüfen zu müssen. Die Velberterin ließ den Mann ins Haus und begleitete ihn, während ihr ebenfalls über 90-Jähriger Ehemann in der Tür stehen blieb.

Der mutmaßliche Betrüger forderte anschließend einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag für die Überprüfung der Wasseranschlüsse. Die Seniorin schöpfte Verdacht, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt und bat darum, den Vorgesetzten des Mannes sprechen zu wollen. Der Tatverdächtige verließ daraufhin das Haus und kehrte nicht mehr zurück. Das Ehepaar informierte anschließend die Polizei.

Der mutmaßliche Betrüger kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 1,80 m groß - ca. 50 Jahre alt - schlank - dunkle, kurze Haare - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - sprach akzentfrei Deutsch - trug eine schwarze Regenjacke - trug eine dunkle Hose

Die Polizei in Velbert bittet um Hinweise und fragt: Wer hat im Wohngebiet rund um die Straße Am Thekbusch in Velbert-Mitte ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Die Polizei in Velbert ist jederzeit unter der Nummer 02051 946-6110 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell