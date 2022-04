Polizei Mettmann

POL-ME: Sachbeschädigung durch Feuer - Velbert - 2204023

Mettmann (ots)

Am späten Dienstagabend des 05.04.2022, gegen 19.15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Velbert zu einem Brandgeschehen an der Südstraße in Velbert-Mitte gerufen. Zeugen hatten in einer Unterführung zum Hinterhof des Mehrfamilienhauses mit der Nummer 11 eine brennende Wertstofftonne bemerkt, diese bis an den Straßenrand gezogen, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern, und die Feuerwehr benachrichtigt.

Die Velberter Feuerwehr konnte das Feuer in der Wertstofftonne (mit gelbem Deckel) sehr schnell löschen, damit aber nicht mehr verhindern, dass die 120 Liter fassende Plastiktonne und deren Inhalt vollständig zerstört wurden. Der entstandene Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro.

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei, insbesondere auch unter Berücksichtigung der aktuell nasskalten Witterungslage, wurde das Feuer in der Wertstofftonne mit sehr großer Wahrscheinlichkeit vorsätzlich gelegt. Bisher liegen der Velberter Polizei aber noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motivation des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zur Klärung der Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Velbert am Rhein, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

