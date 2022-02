POL-ME: Vier Motorräder verschwanden aus benachbarten Tiefgaragen - Mettmann - 2202038

Polizei Mettmann

Mettmann

Am Dienstag, dem 08.02.2022, erhielt die Mettmanner Polizei Kenntnis von gleich vier schweren Motorrädern, deren Verschwinden aus benachbarten Tiefgaragen an der Haydnstraße in der Kreisstadt Mettmann an diesem Tag bemerkt wurde.

In der Zeit vom Freitagnachmittag des 07.01., 15.00 Uhr, bis zum Dienstnachmittag des 08.02.2022, 15.00 Uhr, verschwanden aus einer Tiefgarage des Hauses Nr. 146, mit Zufahrt von der Straße Am Steinbruch, zwei Motorräder der Marke BMW. Wie der oder die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe in die Tiefgarage gelangten und die beiden verschlossen geparkten Motorräder starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von zwei BMW R1200 GS, welche beide mit Lenkrad- und zusätzlichen Schlössern an den Bremsscheiben gesichert worden waren. Eine BMW, mit Erstzulassung im Mai 2016, trug das amtliche Kennzeichen ME-BM30. Die zweite BMW gleicher Baureihe, mit Erstzulassung im März 2017, ausgestattet mit zwei Vario-Koffern, trug das amtliche Kennzeichen ME-PH69. Der aktuelle Zeitwert der zwei verschwundenen Motorräder wird mit rund 22.000,- Euro beziffert.

In einem aktuelleren, viel kürzeren, aber teilweise deckungsgleichen Zeitraum, in der Nacht vom späten Montagabend des 07.02., 23.30 Uhr, bis zum frühen Dienstmorgen des 08.02.2022, 06.30 Uhr, verschwanden auch aus einer benachbarten Sammeltiefgarage der Häuser 126-130 zwei weitere Motorräder. Auch hier ist noch unklar, wie der oder die bislang noch unbekannten Fahrzeugdiebe in die Tiefgarage gelangten und die beiden verschlossen geparkten Motorräder starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten. Seit dem Diebstahl fehlt auch hier jede Spur von einer BMW S1000 R sowie einer Kawasaki Z900, welche beide mit den serienmäßigen Lenkrad-Schlössern gesichert worden waren. Die BMW, mit Erstzulassung im Juli 2017, trug das amtliche Saison-Kennzeichen (3/10) ME-AJ97. Die neuwertige Kawasaki, mit Erstzulassung im Januar 2022, trug das amtliche Saison-Kennzeichen (3/8) ME-PH69. Der aktuelle Zeitwert der zwei verschwundenen Motorräder wird mit rund 20.000,- Euro beziffert.

Bisher liegen der Mettmanner Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib der vier gestohlenen Motorräder vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Mettmanner Polizei wurden eingeleitet, alle vier Motorräder und deren Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib der gesuchten Motorräder, nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

