Polizei Mettmann

POL-ME: 86-Jährige um Schmuck betrogen - Mettmann - 2201103

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Eine 86-jährige Frau aus Mettmann ist am Dienstag (18. Januar 2022) einem Betrug zum Opfer gefallen. Zwei Männer gelangten unter einem Vorwand in die Wohnung der Seniorin und entwendeten Schmuck.

Das war geschehen:

Zwei bislang unbekannte Täter klingelten gegen 11 Uhr an der Wohnungstüre einer 86-jährigen Seniorin im Bereich der Saarstraße in Mettmann. Sie gaben sich als Mitarbeiter einer Elektrik-Firma aus und baten die Seniorin, alle Wasserhähne in der Wohnung aufzudrehen, da sie den Wasserdruck messen müssten. Nachdem die 86-Jährige dem nachgekommen war, drangen die beiden Männer in die Wohnung und entwendeten eine Kassette mit Schmuck.

Die Seniorin informierte anschließend die Polizei, die schnell vor Ort war. Alle sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch leider negativ. Die beiden Männer kann die Seniorin wie folgt beschreiben:

- männlich - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - ca. 1,70 m groß - stämmig - ca. 30 Jahre alt - trugen graue Arbeitshosen - sandfarbene, gefütterte Winterjacken - schwarze Winterkappen mit Ohrschutz - sprachen akzentfrei Deutsch

Die Polizei bittet dringend um Hinweise und fragt: Wer hat die beiden Männer gegen 11 Uhr im Bereich des Tatorts beobachtet und kann Angaben zu ihrer Identität machen? Die Polizei in Mettmann ist jederzeit unter der Nummer 02104 982-6250 erreichbar.

Die Polizei wiederholt an dieser Stelle ihre Warnhinweise: Lassen Sie niemanden, der unangekündigt vor ihrer Türe steht, in ihre Wohnung. Firmen, die Messungen vornehmen müssen, kündigen sich in der Regel vorher schriftlich oder telefonisch an. Lassen Sie sich immer einen Ausweis oder einen Nachweis der Firma zeigen. Und im Zweifel: Informieren Sie die Polizei und wählen Sie den Notruf 110, wenn Sie vermuten es mit Betrügern zu tun zu haben.

