Polizei Mettmann

POL-ME: Körperverletzung mit verbotener Böller-Zündung - Erkrath - 2112121

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am vergangenen Heiligabend (Freitag, 24.12.2021), gegen 18.05 Uhr, war ein 65-jähriger Erkrather als Fußgänger in Richtung Hochdahler Markt in Erkrath-Hochdahl unterwegs, als er dabei mit seinem angeleinten Hund auch den Fußgängertunnel an der Sedentaler Straße benutzte. Dabei traf er nach eigenen Angaben auf zwei bislang noch unbekannte Kinder oder Jugendliche. Die beiden geschätzt etwa 13 bis 14 Jahre alten Jungen, die sich zuvor noch lautstark in einer unbekannten Sprache unterhalten hatten, zündeten dann im Tunnel in verbotener Weise einen Böller, der mit lautstarker Explosion hinter dem Rücken des Rentners detonierte. Dieser erlitt dadurch ein Knall-Trauma und musste sich deshalb später in ärztliche Behandlung begeben. Die beiden Jungen flüchteten zu Fuß in Richtung Sedentaler Straße. Sie werden vom Geschädigten wie folgt beschrieben:

- beide männlich

- ca. 13 bis 14 Jahre jung

- zwischen 165 und 170 cm groß und schlank

- einer hatte auffallend dunkle Haare

- beide waren dunkel bekleidet

- unterhielten sich unmittelbar vor der Tat in unbekannter Sprache

Bisher liegen der Erkrather Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der beiden Jungen vor. Sofortige Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, führten jedoch nicht zu einem schnellen Erfolg. Ein Strafverfahren ist eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell