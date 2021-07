POL-ME: Dank Hinweis: Polizei stellt Motorroller, ein Quad sowie ein Fahrrad sicher - Langenfeld - 2107094

Polizei Mettmann

Dank des Hinweises eines Zeugen hat die Polizei am Montagabend (19. Juli 2021) in Langenfeld einen entwendeten Motorroller, ein entwendetes Quad sowie ein entwendetes Fahrrad sichergestellt. Das war geschehen: Gegen 18 Uhr brachte ein Leverkusener in Leverkusen den Diebstahl seines Motorrollers zur Anzeige. Dabei gab er vor Ort den Beamten auch gegenüber an, er habe einen Tipp erhalten, dass sich das Kleinkraftrad auf dem Gelände eines Hofes im Langenfelder Ortsteil Reusrath befinde. Daraufhin fuhren Polizeibeamte der Langenfelder Wache zu dem betroffenen Hof an der Ortsrandlage nach Opladen und durchsuchten das Gelände auf Anordnung der Staatsanwaltschaft. Dabei wurden die Polizisten tatsächlich schnell fündig: So war der entwendete Motorroller der Marke "Husqvarna" unter einer Plane hinter einem Hühnerstall abgestellt. Doch nicht nur das: Auf dem Gelände stellten die Beamten zudem ein entwendetes Quad sowie ein 2013 in Heiligenhaus entwendetes Fahrrad sicher. Bei weiteren vor Ort aufgefundenen Fahrrädern und Teilen von Motorrollern waren die Fahrgestell- bzw. Rahmennummern überlackiert oder abgeschliffen worden. Außerdem fanden die Beamten vor Ort noch eine kleine Menge Drogen (Cannabis). Die Eigentumsverhältnisse des Quads sowie der anderen Räder sind aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Gegen den Tatverdächtigen, einen 24-jährigen Langenfelder, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

