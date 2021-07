POL-ME: Vermisstenfahndung erfolgreich beendet: Velberter in Wuppertal angetroffen - Velbert / Wuppertal - 2107036

Polizei Mettmann

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann am Dienstag (6. Juli 2021) in einer Pressemeldung berichtet hatte, hatte die Polizei in Velbert und Wuppertal unter Einsatz starker Kräfte bereits seit Sonntag (4. Juli 2021) nach einem als vermisst gemeldeten 58 Jahre alten Velberter gesucht.

Am Mittwochabend (7. Juli 2021) konnte die Polizei die Suche nach dem vermissten Velberter erfolgreich beenden. Der Mann war gegen 21:40 Uhr wohlauf von Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Wuppertal im Stadtgebiet Barmen angetroffen worden. Nach Rücksprache mit den behandelnden Ärzten wurde der Dialyse-Patient zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Mithilfe bei der Suche nach dem 58-Jährigen und bittet Medienvertreter darum, das zuvor veröffentlichte Fahndungsfoto des Velberters nicht mehr für die weitere Berichterstattung zu benutzen.

