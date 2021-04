Polizei Mettmann

POL-ME: Hecke in Brand geraten - Wülfrath - 2104029

Mettmann (ots)

Am Donnerstagvormittag (8. April 2021) ist gegen 11 Uhr im Maria-Merian-Weg in Wülfrath eine Hecke in Brand geraten. Anwohner bemerkten das Feuer und unternahmen einen Löschversuch, bevor die Berufsfeuerwehr Wülfrath eintraf und das Feuer löschen konnte. Teile der Hecke, die sich am Rand eines Grundstückes befindet, sind auf einer Fläche von 1,5 Metern Breite und 2 Metern Höhe abgebrannt. Der daran angrenzende Zaun war ebenfalls beschädigt.

Wie das Feuer verursacht, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Eine Zeugin hatte zuvor an der Hecke zwei verdächtige Jugendliche gesehen. Ob das Duo für den Brand verantwortlich ist, ist jedoch noch unklar.

Die bisher unbekannten Personen wurden wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 15 - 16 Jahre alt - mitteleuropäisches Aussehen

Nähere Beschreibungen liegen der Polizei derzeit leider nicht vor. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei fragt: Wer hat im fraglichen Zeitraum ungewöhnliche Beobachtungen an der Hecke gemacht oder kann Angaben zu den beiden Jugendlichen machen? Hinweise an die Polizei in Wülfrath unter 02058 9200 6180.

