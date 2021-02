POL-ME: Trunkenheit im Verkehr, Ladendiebstahl und Sachbeschädigung - 44-Jähriger beschäftigt die Polizei - Velbert- 2102039

Polizei Mettmann

Trunkenheit im Verkehr, Ladendiebstahl und Sachbeschädigung - 44-Jähriger beschäftigt die Polizei - Velbert- 2102039

Mettmann

Ein Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt an der Friedrichstraße in Velbert hatte am Samstagabend (06. Februar 2021) weitreichende Konsequenzen für einen 44-jährigen Düsseldorfer:

Da im Rahmen der Anzeigenaufnahme zu einem Ladendiebstahl auch der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt bestand, wurde dem 44-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen beging der Düsseldorfer bei dem Versuch, sein Fahrzeug aus der verschlossenen Tiefgarage des Verbrauchermarktes zu holen, eine Sachbeschädigung. Die Polizeibeamten nahmen den noch immer alkoholisierten Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Das war genau geschehen:

Gegen 21:20 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes an der Friedrichstraße in Velbert einen Mann, der diverse Waren entwendete. Im Kassenbereich sprach er den augenscheinlich alkoholisierten Mann an und benachrichtigte zur Feststellung seiner Personalien die Polizei. Der 44-jährige Düsseldorfer stritt den Diebstahl der Waren im Gesamtwert von circa 55,- Euro zunächst ab. Im Rahmen der Personalienüberprüfung stellten die Beamten in der Atemluft des Düsseldorfers Alkoholgeruch fest. Da der Beschuldigte angab, mit seinem Fahrzeug den Verbrauchermarkt angefahren zu haben, bestand der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit circa 1,6 Promille (0,79 mg/l) positiv.

Zur weiteren Beweisführung wurde der 44-Jährige zu einem örtlichen Krankenhaus verbracht, wo die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Gegen den polizeilich bereits in Erscheinung getretenen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl sowie wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verließ der Düsseldorfer gegen 02:00 Uhr das Krankenhaus und fiel nur circa eine Stunde später bei einem erneuten Polizeieinsatz auf. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatte eine Alarmauslösung an der Tiefgaragenzufahrt des Verbrauchermarktes an der Friedrichstraße gemeldet. Die Beamten trafen vor Ort den 44-jährigen Düsseldorfer an, welcher sich auf unbekannte Weise Zutritt ins Innere der Tiefgarage verschafft hatte. Der noch immer alkoholisierte Mann hatte versucht, gewaltsam mit seinem Fahrzeug die Tiefgarage zu verlassen und hierbei das Rolltor beschädigt und einen Alarm ausgelöst.

Die Beamten brachten den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten für die Nacht in ein Polizeigewahrsam und fertigten eine weitere Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

