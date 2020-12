POL-ME: Schulwegunfall an der Dr.-Hans-Karl-Glinz-Straße - Velbert - 2012030

Polizei Mettmann

Am frühen Montagmorgen des 07.12.2020, gegen 07.45 Uhr, kam es an der Dr.-Hans-Karl-Glinz-Straße im Velberter Ortsteil Langenberg zu einem Schulwegunfall, bei dem eine 10-jährige Schülerin aus Langenberg von einem PKW angefahren und leicht verletzt wurde.

Zur Unfallzeit befuhr eine 50-jährige Frau aus Velbert, mit einem lilafarbigen PKW Toyota Verso, die innerörtliche Hauptstraße in Langenberg, aus Richtung Neviges kommend, in Fahrtrichtung Innenstadt. Als sie an der beampelten Kreuzung nach rechts in die Dr.-Hans-Karl-Glinz-Straße einbog, um diese durch den Langenberger Tunnel in Richtung Bonsfeld zu befahren, kam es zur Kollision mit dem Schulkind, welches die beampelte Fußgängerfurt bei Grünlicht in Richtung Altstadt überquerte. Dabei wurde das Kind an einem Fuß leicht verletzt. Vorsorglich brachte ein angeforderter Rettungswagen die Schülerin deshalb zur ambulanten ärztlichen Behandlung ins Helios Klinikum Niederberg. Die Mutter der 10-Jährigen wurde entsprechend informiert.

Am Toyota der 50-Jährigen entstand bei dem Unfall kein sichtbarer Sachschaden.

