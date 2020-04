Polizei Mettmann

POL-ME: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt - Monheim - 2004163

Mettmann (ots)

Am Montagabend (27. April 2020) ist bei einem Verkehrsunfall am Kielsgraben in Monheim am Rhein ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Monheim schwer verletzt worden.

Das war passiert:

Laut der Aussage unbeteiligter Zeugen war der 26-Jährige mit seinem Motorrad (BMW 2R10) um kurz vor 21 Uhr zunächst in Schlangenlinien hinter einem Auto in Fahrtrichtung Düsseldorf auf der Rheinpromenade gefahren. Als der Autofahrer den dortigen Kreisverkehr in Richtung "Am Kielsgraben" verließ, überholte der Motorradfahrer, drehte nach Zeugenaussagen auf und beschleunigte seine Maschine stark. So fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf die Kreuzung mit der Hans-Georg-Schukat-Straße zu, wo in diesem Moment ein Bus der Rheinbahn auf die vorfahrtberechtigte Straße "Am Kielsgraben" abbog.

Der Motorradfahrer prallte nach ersten Ermittlungen vor Ort ungebremst in den Bus und stürzte zu Boden. Dabei wurde der 26-Jährige schwer verletzt. Der Busfahrer und weitere Zeugen eilten sofort zu dem auf dem Boden liegenden Monheimer, leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte, welche den Mann in ein Krankenhaus brachten. Dort wurde er mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen stationär aufgenommen. Eine 17-jährige Monheimerin, die im hinteren Teil des Busses saß, wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt. Sie wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Der Busfahrer, ein 58-jähriger Monheimer, wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Auch die Polizei wurde alarmiert und nahm vor Ort den Unfall auf. Dazu wurde der Unfallbereich für etwa zwei Stunden in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. Die Polizeibeamten ließen das stark beschädigte BMW-Motorrad zur Beweissicherung abschleppen. Insgesamt geht die Polizei von einem Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro aus. Hinweise auf eine Alkoholisierung bei dem Motorradfahrer ergaben sich keine.

