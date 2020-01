Polizei Mettmann

POL-ME: Gleich drei geparkte Firmen-Lastwagen aufgebrochen - Hilden - 2001124

In der Nacht vom Dienstagabend des 21.01., 19.00 Uhr, bis zum Mittwochmorgen des 22.01.2020, 06.30 Uhr, wurden auf einem Parkplatz an der Forststraße 97 in Hilden zeitgleich drei geparkte Kleinlastwagen aufgebrochen. Ein oder mehrere bislang noch unbekannte Straftäter öffneten die Fahrgast- und Laderäume von zwei LKW Renault Master und eines LKW Mercedes Sprinter gewaltsam, um die Firmenfahrzeuge von zwei unterschiedlichen Fahrzeughaltern leerzuräumen. Dabei hatten es der oder die Diebe offenbar gezielt auf die elektrischen Werkzeuge sowie Bau- und Arbeitsmaschinen der geschädigten Firmen abgesehen.

Der Gesamtwert der entwendeten Sägen, Winkelschleifer, Bohr- und Flex-Maschinen, beläuft sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf mindestens 11.000,- Euro. Zusätzlich entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an den Türschlössern der aufgebrochenen Transportern. Zum Abtransport der umfangreichen Beute wurde mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein Täterfahrzeug benötigt, zu dem aber bisher noch keine Hinweise vorliegen.

Bisher liegen der Hildener Polizei auch noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der Täter oder der entwendeten Gerätschaften vor. Polizeiliche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

