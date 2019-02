Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Ebbendorfer Straße

Osnabrück (ots)

Drei leicht verletzte Personen, drei beteiligte Autos und Sachschaden i.H.v. 12.000 Euro....das ist das Fazit eines Unfalls, der sich gegen 16.45 Uhr auf der Ebbendorfer Straße ereignet hat. Ein VW Polo, der in Richtung Kloster Oesede unterwegs war, geriet in einer Rechtskurve nach links in die Gegenfahrbahn und prallte mit einem Opel Zafira zusammen, der dann noch ein weiteres Auto streifte. Die Fahrer der Autos wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

