Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/BAB 1 - 57-Jähriger bei Unfall leicht verletzt - Fahrstreifen vorübergehend blockiert

Bramsche/BAB 1 (ots)

Auf der A 1 in Fahrtrichtung Bremen ereignete sich am Dienstagmorgen ein Unfall, bei dem ein 57 Jahre alter Autofahrer aus Bielefeld leicht verletzt wurde. Der Mann befand sich gegen 10.40 Uhr in Höhe des Parkplatzes Bramsche-Ost auf dem Überholfahrstreifen, als der Verkehr aufgrund einer Tagesbaustelle ins Stocken geriet. Er bremste ab, was eine nachfolgende Autofahrerin aus den Niederlanden zu spät bemerkte. Die 38-Jährige fuhr auf das Auto des Mannes auf. Der 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen, benötigte jedoch keinen Rettungswagen. Der Überholfahrstreifen war nur kurzzeitig blockiert, da die Polizisten die Unfallbeteiligten auf den nahegelegenen Parkplatz lotsen konnten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

