Polizei Mettmann

POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem wird beendet - Hilden

Kreis Mettmann - 1912139

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Schon einige Tage hat die Kreispolizeibehörde Mettmann mit großem Engagement und in intensiver Öffentlichkeitsfahndung mit Bild (Pressemitteilung / ots 1912116 vom 20.12.2019 / inzwischen gelöscht) nach einem 48-jährigen Mann aus Hilden gesucht. Der Mann hatte am Donnerstagnachmittag des 19. Dezember 2019 sein persönliches Lebensumfeld ohne Angaben von Gründen und scheinbar spurlos verlassen. Besorgte Angehörige hatten deshalb noch am gleichen Tag Vermisstenanzeige bei der örtlichen Polizei erstattet, parallel dazu bereits eigene Suchmaßnahmen in Sozialen Medien veranlasst und eine öffentliche Fahndung der Polizei erbeten und unterstützt.

Ganz aktuell teilen uns die mit den Ermittlungen zum Aufenthalt des Gesuchten beauftragten Kriminalisten mit, dass es Lebenszeichen von dem Gesuchten gibt. Diese belegen, dass sich der Hildener, nach seinem Verschwinden in Hilden, kurze Zeit in Düsseldorf und wenig später in Paris aufgehalten hat. Der Stand aktueller Ermittlungen dazu sowie dabei bekannt gewordene persönliche Beziehungen des 48-Jährigen nach Frankreich, deuten konkret darauf hin, dass der Mann seinen Aufenthaltsort frei bestimmt. Konkrete Gefahren für Leib und Leben des Hildeners sind darum auch aktuell nicht mehr zu begründen.

Aus vorgenannten Gründen beendet die Polizei ihre Suchmaßnahmen und die dazu eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung mit sofortiger Wirkung. Dabei bedanken sich die Ermittler an dieser Stelle ganz ausdrücklich für die große Anteilnahme und Unterstützung zur Suche in der Öffentlichkeit, der Presse und in den Sozialen Medien.

Hinweis an die Medien:

Alle Medien werden nun darum gebeten, persönliche Daten, Namen und Bild des nun nicht mehr gesuchten Mannes, zum Schutz seiner Persönlichkeitsrechte, nicht mehr weiter zu veröffentlichen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell