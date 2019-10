Polizei Mettmann

POL-ME: Nächtlicher Küchenbrand mit hohem Sachschaden - Monheim am Rhein - 1910108

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (23. Oktober 2019), gegen 00:25 Uhr, kam es zu einem Küchenbrand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Mozartstraße in Monheim am Rhein.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei bezüglich der Brandursache von fahrlässiger Brandstiftung aus: Demnach war das Feuer durch einen auf dem Herd stehen gelassenen Topf entstanden. Das Feuer breitete sich aus und erfasste die Kücheneinrichtung. Die vier Bewohner der Wohnung flüchteten ins Freie und alarmierten die Feuerwehr, welche den Brand rasch unter Kontrolle brachte.

Aufgrund der sehr starken Rauchentwicklung wurden sowohl die vier Anwohner, als auch vier Nachbarn mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell