Polizei Mettmann

POL-ME: Suche nach Täter und Opfer einer gemeldeten Raubstraftat - Ratingen - 1910011

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Dienstagabend des 01.10.2019, gegen 22.25 Uhr, wurde die Ratinger Polizei über Notruf, wegen einer vermeintlichen Raubstraftat, zum Berliner Platz in Ratingen-West gerufen. Dort erwartete ein 31-jähriger Zeuge die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte. Denen berichtete der Ratinger, dass er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen, um Hilfe und um den Notruf an die Polizei gebeten worden war.

Der Unbekannte hatte dem Zeugen berichtet, dass er nur wenige Augenblicke zuvor, in Höhe der Sparkassenfiliale an der Westtangente, von einem ihm unbekannten Räuber überfallen worden sei. Der Straftäter habe ihn angegriffen, bespuckt und mit Pfefferspray besprüht, bevor er Geld und Handy des Überfallenen raubte. Eine zerrissene Jacke und leichte Gesichtsverletzungen des Hilfesuchenden unterstrichen die Glaubhaftigkeit seiner Tatschilderungen.

Doch noch während der Zeuge wie gewünscht den Notruf absetzte, bestieg das vermeintliche Raubopfer ein mitgeführtes Fahrrad. Mit der Bemerkung: "ich fahre nur kurz nach Hause und komme wieder zurück", radelte der unbekannte Mann in Richtung Dieselstraße davon. Er kehrte entgegen seinen Ankündigungen nicht mehr zum Berliner Platz zurück. Erste Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten zu keinem Ergebnis.

Die Polizei sucht nun sowohl nach dem Täter des beschriebenen Raubes, zunächst aber auch vorrangig nach dem noch unbekannten Opfer der Tat, welches dringend gebeten wird, sich zeitnah bei der örtlichen Polizei zu melden. Das Raubopfer wird vom Zeugen wie folgt beschrieben:

- männlich

- südasiatisches Aussehen (Herkunft Indien oder Pakistan ?)

- ca. 45 bis 50 Jahre alt

- Halbglatze und dunkler Oberlippenbart

- trug eine dunkle Trainingsjacke mit Vereinslogo

Bisher liegen der Ratinger Polizei weder konkrete Beschreibungen oder Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des noch nicht genauer beschriebenen Räubers, noch Angaben zu Identität, Herkunft und Verbleib des unbekannten Raubopfers vor. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen dazu wurden eingeleitet. Sachdienliche Hinweise in diesem Fall, wie auch die persönliche Meldung des noch unbekannten Raubopfers, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell