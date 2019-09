Polizei Mettmann

POL-ME: Nach der Haaner Kirmes: Streit eskaliert - drei Polizeibeamte leicht verletzt - Haan - 1909122

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag (22. September 2019) musste die Polizei eine Tumultlage auflösen, welche sich nach Ende der Haaner Kirmes vor einem Café an der Kaiserstraße gebildet hatte.

Gegen 1:15 Uhr meldete sich eine 42-jährige Haanerin bei der Polizei, weil sie in einem Café an der Kaiserstraße von einem 28-jährigen Mann auf sexueller Grundlage beleidigt worden war. Kurz darauf konnten Polizeibeamte den von der Frau beschriebenen Beschuldigten in einer Gruppe von etwa 20 bis 25 Männern vor dem Café antreffen. Da der Beschuldigte angab, keinen Personalausweis mit sich zu führen, sollte er zur Identifizierung und Auffindung amtlicher Ausweisdokumente durchsucht werden.

Die Gruppe zeigte sich mit dieser polizeilichen Maßnahme jedoch überhaupt nicht einverstanden und pöbelte die Beamten an. Besonders ein Mann aus der Gruppe leistete erheblichen Widerstand gegen die Durchsuchung des 28-Jährigen und behinderte die Einsatzkräfte demonstrativ und in bedrohlicher Art und Weise bei ihrer Arbeit.

Als die Beamten den Störer deshalb mit einfacher körperlicher Gewalt wegschieben wollten, eskalierte die Situation: Mehrere weitere Männer aus der Gruppe wurden nun aktiv und griffen die Polizeibeamten mit Schlägen und Tritten an und versuchten, diese ebenfalls von dem zu durchsuchenden 28-Jährigen zu trennen. Einer der Straftäter nahm sogar mehrere Meter Anlauf, um dann einem Beamten gezielt und mit großer Wucht in die Hüfte zu treten. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt.

Letztendlich konnten die Einsatzkräfte die Lage dennoch schnell unter Kontrolle bringen. Dazu musste aber der Einsatzmehrwegstock eingesetzt werden. Weitere hinzugezogene Unterstützungskräfte aus dem Kreisgebiet bildeten schließlich eine Polizeikette. Nur so konnte die Durchsuchung des 28-Jährigen schließlich ohne weitere Störungen durchgeführt und erfolgreich beendet werden. Unterdessen waren aber die beiden zuvor aus der Gruppe heraus aktiven "Hauptaggressoren" geflüchtet. Weitere Ermittlungen zu ihrer zweifelsfreien Identifizierung dauern aktuell noch an.

Zu diesen beiden Männern liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Erster Angreifer:

- etwa 1,90 Meter groß - circa 35 bis 40 Jahre alt - schwarze, mittellange Haare, nach hinten gekämmt - schwarzer, kurz geschnittener Vollbart - trug eine dunkle Hose sowie ein dunkelblaues Hemd

Zweiter Angreifer:

- etwa 1,85 Meter groß - circa 20 bis 30 Jahre alt - braune, kurze Haare - blonder Vollbart, mittellang - trug eine helle Jeanshose sowie ein schwarzes T-Shirt

Bei ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort zeigten sich die anderen Männer aus der Gruppe weiterhin nicht kooperativ und den Beamten gegenüber verbal äußerst aggressiv. Nach kurzer Zeit verließen diese Männer den Einsatzort jedoch ohne weitere Eskalationen in unterschiedliche Richtungen.

Nach Beendigung der Maßnahmen spürten drei Polizeibeamte Reizungen an den Augen sowie den Atemwegen, welche von versprühtem Reizgas verursacht worden sein könnten. Seitens der Polizei erfolgte jedoch kein Pfeffersprayeinsatz. Drei Beamte wurden bei den körperlichen Auseinandersetzungen leicht verletzt - eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich, sie verblieben dienstfähig.

Es wurden Strafverfahren wegen tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Vorfällen auf der Kaiserstraße, wie auch zu Identität, Herkunft und Verbleib der beiden beschriebenen Männer, nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129 / 9328-6480 entgegen.

