POL-ME: Trunkenheitsfahrt am Nachmittag: 25-jähriger Fahrradfahrer verletzt sich schwer-Mettmann-1909110

Am Mittwoch (18. September 2019) kam es auf der Straße "Brückchen" in der Mettmanner Innenstadt zu einem Alleinunfall eines Fahrradfahrers, der sich dabei schwere Verletzungen zuzog.

Gegen 14:25 Uhr fuhr ein 25 Jahre alter Fahrradfahrer die Straße "Schellenberg" in offenbar sehr hoher Geschwindigkeit entlang, querte die Johannes-Flintrop-Straße und bog anschließend in die Straße "Brückchen" ab. In Höhe der Hausnummer 2 verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte.

Als die Polizei am Unfallort eintraf, stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille (0,65 mg/l). Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. Auf ihn wartet jetzt ein Strafverfahren.

