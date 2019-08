POL-ME: BLOCK iT! - Fahrradcodierungen - Langenfeld - 1908082

Polizei Mettmann

BLOCK iT! - Fahrradcodierungen - Langenfeld

Wie schon mit unserer Pressemitteilung / ots (1908024) vom 05.08.2019 zur Vorplanung und Kalenderabstimmung frühzeitig angekündigt, werden auch in diesem Frühjahr wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zentralen Polizeidienststelle Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Mettmann, innerhalb der Aktion "BLOCK iT", mit INFO-Ständen an wechselnden Orten im Kreisgebiet, zum Thema "Fahrraddiebstahl" informieren und dort vorgeführte Fahrräder jeweils auch gleich mit einem auffälligen Diebstahlschutz versehen. Dazu werden die vorgeführten Räder mit einem speziellen Aufkleber individuell codiert und in einer polizeilichen Datenbank registriert. Hierdurch können die Velos jederzeit ihren rechtmäßigen Eigentümern individuell zugeordnet werden.

Die Plaketten - in der Form eines Mettmanner Kraftfahrzeugkennzeichens - sehen dabei nicht nur schick aus. Sie sind besonders widerstandsfähig und lassen sich nur sehr schwer wieder vom Fahrrad entfernen. Der auffällige Aufkleber soll zudem jedem potentiellen Fahrraddieb signalisieren, dass ein Diebstahl zwecklos ist.

Die nächste Codier-Aktion der Aktion "BLOCK iT" in diesem Sommer findet in Langenfeld statt:

- Dienstag, 20. August 2019

- in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

- in 40764 Langenfeld, Solinger Straße (Fußgängerzone vor der Kirche St. Josef)

Interessierte Fahrradbesitzer sollten zur Codier-Aktion, neben ihrem Fahrrad, unbedingt ihren Personalausweis oder ein anderes Ausweisdokument mit Lichtbild mitbringen, soweit vorhanden auch einen Eigentumsnachweis (Vertrag / Rechnung / Kaufbeleg) ihres Velos. Eine vorherige Anmeldung zur Teilnahme an der Fahrrad-Codier-Aktion ist nicht erforderlich.

-- Allgemeine Hintergrundinfos und Tipps zum Thema "Fahrraddiebstahl" --

Fahrräder sind - gerade in der Sommerzeit - bei Dieben "heiß begehrt". Orte, an denen viele Fahrräder stehen und wo sie nicht ein- oder zumindest angeschlossen werden können, z. B. an Bahnhöfen oder Sport- und Freizeitstätten, bieten ihnen gute Gelegenheiten, Fahrräder unbemerkt zu stehlen. Fahrradsicherungen müssen keinesfalls teuer sein, aber sparen Sie bitte nicht an der falschen Stelle! Aufwand und Stabilität der Sicherungen sollten - vor allem bei teuren Fahrrädern und Elektro-Bikes - dem Wert entsprechen. Ungeeignet sind Schlösser, die nur die Räder blockieren, da Diebe das Rad ohne Mühe wegtragen und verladen können. Auch dünne Bügelschlösser, Ketten oder (Spiral-)Kabel bieten keine Sicherheit, da sie schnell und leicht durchtrennt werden können.

Wenn Fahrräder wiedergefunden werden, können viele von ihnen nicht mehr ihren Eigentümern zugeordnet werden, weil in den Diebstahlsanzeigen Angaben zu individuellen Kennzeichen fehlen. Dabei sind die Fahrräder zumeist schon von ihren Herstellern eindeutig mit einer Fahrradrahmennummer gekennzeichnet (z. B. unter der Sattelstange oder am Tretlager).

Stellen Sie wichtige Angaben und Daten zu Ihrem Fahrrad zusammen:

- Stellen Sie die Fahrradrahmennummer fest. Lassen Sie Ihr Rad vom Händler, der Polizei oder einem Fahrradclub codieren oder auf andere Art dauerhaft individuell kennzeichnen. Dazu wird häufig ein Code mit chiffrierten Informationen zum Besitzer verwendet. Rahmennummer und Code sollten Sie notieren, beispielsweise...

- ... in einem Fahrradpass. Bewahren Sie ihn zusammen mit der Rechnung auf. Die Angaben darin werden nach einem Diebstahl für die polizeiliche Sachfahndung und die Versicherung gebraucht. Hilfreich ist es dann auch, Fotos von dem Fahrrad zur Hand zu haben.

- Verlangen Sie beim Kauf gebrauchter Fahrräder von der/dem Verkäufer/in einen Eigentumsnachweis (Kaufbeleg), damit Sie sicher sein können, dass das Fahrrad nicht gestohlen ist. Notieren Sie sich Personalien und Personalausweisnummer des privaten Verkäufers.

So schützen Sie Ihr liebes und oft teures Fahrrad gegen Diebstahl:

- Massive Stahlketten, Bügel- oder Panzerkabelschlösser können Ihr Fahrrad vor Diebstahl schützen. Schließen Sie Ihr Fahrrad immer mit dem Rahmen, Vorder- und Hinterrad mittels massiven Stahlketten, Bügel- oder Panzerkabelschlössern an einem feststehenden Gegenstand an. Auch in Fahrradkellern oder ähnlichen Unterstellmöglichkeiten.

- Stellen Sie Fahrräder in gesicherten Räumen ab. Sichern Sie Türen, auch Nebeneingänge und die Fenster mechanisch. Gut gesicherte Fenster und Türen aufzubrechen dauert lange und verursacht Lärm. Davor schrecken auch "Profis" zurück.

- Nehmen Sie Zubehör, wie Fahrradcomputer oder nicht fest montierte Tachometer und möglichst auch das Werkzeug aus der Werkzeug- oder Satteltasche mit.

1. Die Aktion "Block it" ist Bestandteil eines Sicherheitskonzeptes der Polizei, das den Diebstahl von Fahrrädern verhindern soll. Für weitere Fragen steht das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz (Telefon 02104 / 982-7700) jederzeit gerne zur Verfügung.

2. Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die aktuelle Aktion der Polizei zu begleiten, um darüber in Wort und Bild berichten zu können.

3. Für eine auch noch mehrfache Vorankündigung der Aktion im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten wären die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention den örtlichen Medien dankbar.

