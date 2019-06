Polizei Mettmann

POL-ME: Sachbeschädigungen und brennende Papiertonnen: Polizei bittet um Zeugenhinweise - Wülfrath - 1906151

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Freitag (28. Juni 2019) haben an der Kastanienallee in der Wülfrather Innenstadt zwei große Papiertonnen gebrannt. Zudem kam es rund um die Wilhelm-Mittelmann-Straße zu mehrere Sachbeschädigungen. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe ist ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen Mitternacht beobachtete ein Anwohner an der Wilhelm-Mittelmann-Straße einen Mann, der mehrere Verkehrsschilder umstieß und einen Holzzaun beschädigte. Der Zeuge informierte die Polizei, welche sofort nach dem Randalierer fahndete, diesen im Umfeld aber nicht mehr antreffen konnte. Glücklicherweise waren die Verkehrsschilder nicht beschädigt, sodass die Beamten diese wieder aufstellen konnten. Allerdings entstand an dem Holzzaun ein Schaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

Zu dem Mann liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- etwa 1,90 Meter groß - normale Statur - trug eine kurze Hose in "Tarnfarben" - trug eine schwarze Sporttasche mit sich

Etwa 45 Minuten später wurde die Polizei erneut in die Wülfrather Innenstadt gerufen - diesmal zur Kastanienallee, wo zwei große Papiertonnen brannten. Ein Anwohner hatte die Feuerwehr und die Polizei gerufen und versucht, bis zum Eintreffen der Wehrleute den Brand zu löschen. Allerdings brannten die Papiertonnen komplett ab. Der Zeuge gab an, etwa eine Dreiviertelstunde zuvor einen Mann auf der Straße vor seinem Haus gesehen zu haben, der mit einem Feuerzeug hantierte.

Eine nähere Beschreibung dieses Mannes liegt der Polizei nicht vor. Dennoch halten es die Ermittler für nicht ausgeschlossen, dass es sich um denselben Mann handeln könnte, der zuvor für die Sachbeschädigungen an der Wilhelm-Mittelmann-Straße verantwortlich war.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath unter der Rufnummer 02058 9200-6180 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell