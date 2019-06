Polizei Mettmann

POL-ME: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall - hoher Sachschaden - Monheim - 1906026

Mettmann (ots)

Am Mittwochmorgen (5. Juni 2019) kam es auf der Geschwister-Scholl-Straße in Baumberg zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden drei Frauen leicht verletzt.

Gegen 9:15 Uhr fuhr eine 58 Jahre alte Frau aus Düsseldorf mit ihrem Volvo über die Hegelstraße. Als sie die Geschwister-Scholl-Straße überquerte, übersah sie dabei den roten Mitsubishi einer 69-jährigen Monheimerin, welche gerade vorfahrtberechtigt die Kreuzung überquerte. Der Volvo fuhr daraufhin ungebremst in den Mitsubishi hinein.

Die Volvo-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall am Rücken sowie am Arm. Ein Fahrradfahrer, welcher zufällig Zeuge des Unfalls wurde, leistete sofort Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus, welches sie aber auf eigenen Wunsch nach ambulanter Behandlung wieder verließ. Die Mitsubishi-Fahrerin sowie ihre 83-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und ambulant behandelt.

Beide Autos wurden bei dem Unfall schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro. Zur Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung für den Verkehr gesperrt.

