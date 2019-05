Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unter Drogen gefahren

Borken (ots)

Berauscht hat am Donnerstag ein Autofahrer in Borken hinter dem Steuer seines Wagens gesessen. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der 41-Jährige in Schlangenlinien auf der B67 aus Richtung Rhede kommend in Richtung Borken unterwegs war. Dabei sei er auch auf die Gegenfahrbahn geraten. Die verständigten Polizeibeamten konnten den Fahrer kurz darauf anhalten. Ein Drogentest schlug positiv an auf Amphetamine und Kokain. Ein Arzt entnahm dem Mann in der Polizeiwache Borken eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Beamten fertigten eine Anzeige, erhoben eine Sicherheitsleistung und untersagten die Weiterfahrt.

