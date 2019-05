Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer uneins: Zusammenstoß

Bocholt (ots)

Der eine wollte geradeaus, der andere abbiegen: Zusammengestoßen sind am Donnerstag zwei junge Radfahrer in Bocholt. Die beiden 13-Jährigen waren gegen 07.45 Uhr nebeneinander auf dem Radweg an der Petersfeldstraße in Richtung Fidelekesweg unterwegs. Als einer der Jungen nach links in die Oderstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Der geradeaus fahrende Schüler kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht.

