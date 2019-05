Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Lenkräder aus zwei BMW ausgebaut

Rhede (ots)

Zweifach in gleicher Weise zugeschlagen haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag: Die Täter hatten es auf komplette Lenkräder abgesehen, die sie aus zwei BMW ausbauten. Der erste Fall ereignete sich in der Burloer Straße, der zweite in der Straße Im Schlatt. In beiden Fällen hatten die Täter eine Seitenscheibe eingeschlagen, um an ihre Beute zu gelangen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

