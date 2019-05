POL-ME: Radfahrer prallt alkoholisiert gegen geparktes Auto - Ratingen - 1905178

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, am 29.05.2019, gegen 02:40 Uhr, prallte ein 18-jähriger alkoholisierter Radfahrer an der Bruchstraße in Ratingen gegen ein geparktes Auto und stürzte zu Boden. Obwohl er den Pkw durch den Zusammenstoß beschädigte und sich selbst bei dem Sturz verletzte, setzte der junge Mann nach wenigen Minuten seine Fahrt fort. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtete, informierte daraufhin die Polizei. Die Beamten leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein und konnten ihn schließlich an der Homberger Straße antreffen und kontrollieren. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Mann augenscheinlich unter Alkoholeinfluss steht und führten einen entsprechenden Test bei ihm durch. Das Ergebnis: Über 1,7 Promille. Im Krankenhaus folgte dann die Entnahme einer Blutprobe. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen den 18-Jährigen ein. Sowohl an seinem Fahrrad als auch an dem Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

