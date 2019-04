Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Verletzte und Totalschaden - Velbert - 1904091

Mettmann (ots)

Am frühen Sonntagmorgen des 14.04.2019, gegen 04:45 Uhr, ereignete sich an der Thomasstraße in Velbert, in Höhe der Hausnummer 5, ein Alleinunfall mit zwei Verletzten und ca. 11.000,- Euro Sachschaden. Der 19-Jährige Fahrer eines 1er BMW war mit seinem Pkw in Richtung Offerstraße unterwegs, als er im Bereich einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Der BMW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit der Bordsteinkante und prallte dann frontal gegen den Mast eines Verkehrsschildes. Eine 15-jährige Mitfahrerin erlitt dadurch so schwere Verletzungen, dass sie anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Eine weitere Fahrzeuginsassin im Alter von 19 Jahren wurde ebenfalls mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert, durfte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An dem BMW entstand Totalschaden.

