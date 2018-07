Bocholt (ots) - Am Donnerstag kam es auf dem Südwall zu einem Verkehrsunfall, an dem ein 38-jähriger Fahrradfahrer aus Bocholt und eine 59-jährige Fahrradfahrerin aus Bocholt beteiligt waren. Der 38-Jährige war in Richtung Fußgängerzone unterwegs, die 59-Jährige in entgegengesetzter Richtung. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide leicht verletzt wurden.

Zum Unfallhergang liegen widersprüchliche Angaben vor, sodass Zeugen gebeten werden, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871-2990) zu wenden.

