Polizei Mettmann

POL-ME: Brand in Hochhaus glimpflich verlaufen - Monheim - 1903133

Mettmann (ots)

Am 21.03.2019, gegen 16.26 Uhr, meldeten Anwohner heftigen Rauch aus einer Wohnung des Hochhauses Am Holzweg 26a. In der 6. Etage war in einer Etagenwohnung ein Brand in der Küche ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort und konnten alle übrigen Bewohner in der 6. Und 7. Etage in Sicherheit bringen. Der betroffene 78-jährige Wohnungsinhaber befand sich zum Brandzeitpunkt nicht in der Wohnung, er war zuvor in seinem Keller im Hause gewesen. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von Fahrlässigkeit in der Küche auszugehen. Der Wohnungsinhaber wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt, seine Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 60.000,- EUR, verletzt wurde niemand.

