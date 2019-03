POL-ME: Versuchter Blitzeinbruch in Postfiliale - Monheim - 1903131

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Freitagnacht, gegen 01.08 Uhr, hörte Anwohner der Häuser am Rathausplatz 10-16 lautes Krachen und riefen den Polizeinotruf 110. Unbekannte Täter waren mit einem als gestohlen gemeldeten Pkw Mazda, grün gegen eine Seitentür der Postfiliale gefahren, die sich in einem Durchgang im Fußgängerbereich befindet.

Den unbekannten Tätern war es zuvor gelungen, eine Seitentür ein Stück weit aufzuhebeln und dabei erheblich zu beschädigen. Es gelang ihnen aber nicht, in die Räume der Postfiliale einzudringen. Daraufhin versuchten sie offensichtlich, den entstandenen Spalt unter Einsatz des Fahrzeugs und massiven Schlägen zu erweitern, um an in der Postfiliale gelagerte Versandstücke und Wertgegenstände zu gelangen. Die Täter entfernten sich schließlich ohne Beute.

Kurz darauf wurde das flüchtende Fahrzeug noch von Zeugen gesehen, als es in Richtung Busbahnhof raste. Personen konnten bei der Tatausführung nicht beobachtet werden, sodass derzeit keine Täterbeschreibung vorliegt.

Der gestohlene Pkw Mazda konnte kurze Zeit später im Zuge der Fahndungsmaßnahmen auf dem Parkplatz Mehlpfad mit noch laufendem Motor aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Spurensicherung erschien vor Ort.

Hinweise jeglicher Art werden jederzeit durch die Polizeiwache Monheim, Ruf 02173/9594-6350 entgegengenommen.

