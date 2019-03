Polizei Mettmann

POL-ME: Pärchen entwendet Baustellenlampe - Ratingen - 1903036

Mettmann (ots)

Ein Pärchen versuchte Mittwochnacht (06.03.2019), gegen 00:10 Uhr, an der Mülheimer Straße in Ratingen eine Baustellenlampe zu entwenden. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den 70-jährigen Mann und die 55-jährige Frau dabei, wie diese an einem Absperrelement der Baustelle die Lichter demontierten. Als die Zeugin das Paar ansprach, flüchteten dieses mit einer Lampe in Richtung Angerstraße. Dort wurden die beiden mitsamt ihrer "Beute" von einer Streifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert. Sowohl der Mann als auch die Frau sind nun Beschuldigte in einem Strafverfahren.

