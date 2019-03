Polizei Mettmann

POL-ME: Auffahrunfall mit 1,2 Promille - zwei Verletzte - Hilden - 1903025

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den Abendstunden des Rosenmontags, am 04.03.2019, gegen 22:30 Uhr, kam es an der Gerresheimer Straße in Hilden zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden. In Höhe der Autobahnabfahrt 46 (Fahrtrichtung Wuppertal) prallte ein 42-jähriger Skoda-Fahrer mit seinem Pkw auf das Heck eines 29-jährigen Audi-Fahrers, der mit seinem Pkw verkehrsbedingt vor einer Rotlicht zeigenden Ampel wartete. Durch den Zusammenstoß erlitten sowohl der Audi-Fahrer als auch seine 27-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Sie wurden mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen durften. An den beiden massiv beschädigten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 12.000,- Euro. Noch während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass der 42-Jährige Skoda-Fahrer erheblich alkoholisiert ist. Der Mann lallte und schwankte beim Gehen. Die Polizisten führten daraufhin einen Alkoholtest bei ihm durch. Das Ergebnis: über 1,2 Promille. Es folgten die Blutprobenentnahme, die Beschlagnahmung des Führerscheins sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

Die Polizei Mettmann führt auch am letzten Karnevalstag verstärkt Alkoholkontrollen durch. Aus aktuellem Anlass appellieren die Beamten des Kreises erneut an alle Fahrzeugführer, keinen Alkohol zu trinken oder das Fahrzeug stehen zu lassen!

