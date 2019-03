Polizei Mettmann

POL-ME: Einbruch in eine Sisha-Bar - ein Tatverdächtiger festgenommen - Velbert - 1903023

Am frühen Dienstagmorgen des 05.03.2019, gegen 02:55 Uhr, verschafften sich drei vermummte männliche Personen über eine gewaltsam geöffnete Seitentür den Zutritt in eine Sisha-Bar an der Hohenzollernstraße in Velbert und entwendeten daraus mehrere Kisten Tabak sowie Bargeld. Ein Zeuge beobachtete die Einbrecher beim Heraustragen der Kisten und informierte die Polizei. Noch in unmittelbarer Tatortnähe konnte eine Streifenwagenbesatzung einen 38-jährigen Mann vorläufig festnehmen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem Einbruchwerkzeug. Von den beiden anderen Tätern und der Beute fehlt bislang noch jede Spur. Zum Tatzeitpunkt trugen die Männer Kapuzen auf dem Kopf und einen Schal vor dem Gesicht. Die Polizei hat weitere Ermittlungen eingeleitet, die derzeit noch andauern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051-946-6110, jederzeit entgegen.

