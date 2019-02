Polizei Mettmann

POL-ME: Seniorin prallt mit Auto gegen Hauswand - zwei Verletzte - Langenfeld - 1902186

Mettmann (ots)

Am Mittwochvormittag des 27.02.2019, gegen 10:40 Uhr, kam es an der Talstraße in Langenfeld zu einem Alleinunfall mit zwei schwer Verletzten. Nach Angaben von mehreren Zeugen war eine 72-jährige Honda-Fahrerin mit ihrem Pkw in Richtung Lindenstraße unterwegs, als aus noch ungeklärten Gründen das Fahrzeug plötzlich beschleunigte. In Höhe der Hausnummer 98 prallte der Honda schließlich frontal gegen eine Hauswand. Dabei erlitten sowohl die 72-Jährige als auch ihre 82-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Die beiden Frauen wurden mit dem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht und dort stationär aufgenommen. Sie konnten bislang noch nicht zum Unfallhergang befragt werden. An der Hauswand und dem massiv beschädigten Honda entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

