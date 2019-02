Polizei Mettmann

POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung nach Tankstellenräuber - Ratingen - 1902184

Mettmann (ots)

Bereits mit unserer Pressemitteilung / ots 1902010 vom 04.02.2019 (als PDF in Anlage) berichteten wir ausführlich zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Bahnstraße 9-13 in Ratingen-Mitte. Am Sonntagabend des 03.02.2019, gegen 21.00 Uhr, betrat ein auch bis heute immer noch nicht identifizierter männlicher Einzeltäter die Geschäftsräume der Tankstelle in Ratingen-Mitte. Unter Vorhalt eines Küchenmessers, mit dem er einen Angestellten bedrohte, erbeutete der Mann Bargeld aus den Tageseinnahmen des Unternehmens.

Eine Täterbeschreibung des Räubers ergibt sich aus den Aussagen des überfallenen Angestellten und den Bildern einer Raumüberwachungsanlage wie folgt:

- männlich

- ca. 175 - 180 cm groß

- schlanke Statur

- dunkle Mütze mit roter Applikation an der Stirnseite

- dunkle Winterjacke mit Kapuze

- blaue Jeans mit auffälligen Flicken an den Oberschenkeln und Knien

- linke Hand behandschuht, innen schwarz, außen orange-rot

- rechter Handrücken weist auffällige Farbveränderung auf, möglicherweise Tattoo

- Muttermal auf der rechten Wange

Inzwischen liegt ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der am Tatort gefertigten Täterfotos zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Sachdienliche Hinweise zur abgebildeten Person, zur Klärung deren Identität, Herkunft und Aufenthalts sowie allgemein zur Klärung der Straftat, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

Hinweise an die Medien:

1. Ob der gleiche Täter auch für einen Raub auf eine andere Tankstelle am Folgetag in Ratingen-Tiefenbroich (unsere Pressemitteilung 1902021 ebenfalls als PDF in Anlage) in Frage kommt, steht noch nicht mit Sicherheit fest.

2. Bilder und Text zur aktuellen Fahndung befinden sich auch im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/ratingen-raeuberische-erpressung

