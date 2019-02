POL-ME: Trio überfällt Getränkemarkt: Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest - Heiligenhaus - 1902182

Polizei Mettmann

Trio überfällt Getränkemarkt: Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest - Heiligenhaus

Mettmann

Am Dienstagabend (26. Februar 2019) haben drei Männer einen Getränkemarkt am Südring überfallen und zwei Mitarbeiter mit einer Pistole und einem Taser bedroht. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen ausfindig machen und vorläufig festnehmen.

Um kurz nach 20 Uhr betraten drei mit Sturmhauben maskierte Männer einen Getränkemarkt am Südring in Heiligenhaus. Zu dieser Zeit befanden sich - kurz nach Geschäftsschluss - noch zwei 31 bzw. 18 Jahre alte Mitarbeiter in dem Geschäft. Zwei Täter bedrohten die beiden Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Tasers, während der Dritte einem der Mitarbeiter den Ladenschlüssel entriss - augenscheinlich um an die Tageseinnahmen zu gelangen.

Als einer der Geschädigten einen der Täter trotz seiner Maskierung erkannte und namentlich ansprach, brachen die drei Männer ihren Überfall ab und flüchteten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Die Mitarbeiter alarmierten nun die Polizei, welche sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern einleitete.

Im Zuge ihrer Ermittlungen konnten die Beamten dann wenig später einen Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift in Heiligenhaus antreffen und vorläufig festnehmen. Dabei handelt es sich um einen 29 Jahre alten Mann. Die Beamten stellten seinen Pkw sicher und durchsuchten seine Wohnung. Die Fahndung nach den beiden anderen Tätern verlief bislang leider ohne Erfolg. Die beiden Männer waren etwa 1,80 Meter groß und bekleidet mit dunklen Pullovern und dunklen Jogginghosen. Einer von ihnen trug eine schwarze, der andere eine schwarz-weiße Sturmhaube. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus unter der Rufnummer 02056 9312-6150 entgegen.

