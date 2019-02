Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Rollerfahrer - Ratingen - 1902179

Mettmann (ots)

Am Dienstag, 26.02.2019, gegen 18.16 Uhr befuhr ein 62-jähriger Bochumer mit seinem PKW Toyota die Poststraße aus Richtung Hans-Böckler-Straße kommend in Richtung Europaring. In Höhe der Hausnummer 30 beabsichtigte er auf der gegenüber liegenden Straßenseite in einer Parkbucht einzuparken. Hierbei übersah er den Motorroller eines 25-jährigen, der die Poststraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der Wülfrather Rollerfahrer stieß frontal gegen den Toyota, rutschte über die Motorhaube des PKW und fiel auf die Fahrbahn, wo er verletzt liegen blieb. Der Motorroller rutschte über die Fahrbahn in das Heck eines geparkten PKW Peugeot und beschädigte diesen. Der Kradfahrer musste notärztlich vor Ort versorgt werden und wurde aufgrund der Schwere seiner Verletzungen zur stationären Behandlung einem Krankenhaus in Duisburg zugeführt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5.000 Euro. Der Toyota und der Motorroller der Marke Suzuki waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

