Polizei Mettmann

POL-ME: Alleinunfall: Motorradfahrer schwer verletzt - Velbert - 1902160

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntagnachmittag (24. Februar 2019) ein 25 Jahre alter Motorradfahrer aus Wuppertal schwer verletzt worden.

Um kurz nach 15 Uhr fuhr der Wuppertaler mit seinem Motorrad über die Nordstraße in Neviges. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dann in einer Linkskurve in Fahrtrichtung Langenberg nach rechts von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Andere Verkehrsteilnehmer wurden Zeugen des Unfalls und leisteten Erste Hilfe bei dem Motorradfahrer, der bei dem Unfall zwar schwer, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell