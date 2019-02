Polizei Mettmann

POL-ME: Brand im Keller eines Wohnhauses hat Folgen - Velbert - 1902142

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Mettmann (ots)

Wie auch die Feuerwehr Velbert soeben mit eigener Pressemitteilung / ots (als PDF in Anlage) berichtet, wurden Feuerwehr und Polizei in Velbert am Mittwochnachmittag des 20.02.2019, um 16.27 Uhr, zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Bergischen Straße in Velbert-Mitte gerufen. Hausbewohner hatten im Treppenhaus Brandgeruch und Rauchentwicklung festgestellt, die von brennendem Zeitungspapier und Unrat im Gemeinschaftskeller des Wohnhauses ausgingen. Die zwei 31- und 32-jährigen Männer unternahmen erste eigene Löschversuche mit einem Feuerlöscher. Als diese jedoch nicht den gewünschten Erfolg zeigten, wurde der Notruf gewählt. Alle Hausbewohner verließen daraufhin auch das Gebäude schon vor dem Eintreffen erster Rettungskräfte.

Die Velberter Feuerwehr konnte den Brand nach zeitnahem Eintreffen sehr schnell unter Kontrolle bringen und löschen, dadurch aber nicht mehr verhindern, dass nicht unerheblicher Sachschaden entstand, insbesondere weil elektrische Leitungen der häuslichen Stromversorgung zerstört wurden. Letztere fiel dadurch aus.

Die beiden Brandentdecker zogen sich bei ihren Löschversuchen jeweils leichte Rauchgasintoxikationen zu. Sie und zwei weitere Hausbewohner wurden vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch untersucht. Weitere ärztliche Versorgung und der Transport in ein Krankenhaus waren nach abschließender Versorgung aber nicht notwendig.

Die Stadtwerke wurden informiert und schalteten das Gebäude vorsorglich vollkommen stromlos. Durch den Brand, insbesondere aber durch den kompletten Stromausfall in Verbindung mit den aktuell vorherrschenden Außentemperaturen, gilt das Wohnhaus als unbewohnbar. Das Ordnungsamt der Stadt Velbert wurde deshalb ebenfalls eingeschaltet und bot 16 Hausbewohnern Unterbringung in städtischen Ersatzunterkünften an. Alle Betroffenen konnten aber letztlich bei Angehörigen, Freunden und Bekannten in privatem Wohnraum unterkommen.

Bis zum Ende des Feuerwehreinsatzes gegen 17.50 Uhr sperrte die Polizei den Einsatzort zum Freihalten der Rettungswege ab. Dadurch kam es aber kaum zu Verkehrsproblemen. Nach dem Feuerwehreinsatz übernahm die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen.

Nach gemeinsamer Bewertung von Polizei und Feuerwehr wurde der Brand im Keller des Hauses fahrlässig oder vorsätzlich von noch unbekannter Person verursacht. Deshalb wurden ein Strafverfahren und weitere polizeiliche Ermittlungen dazu eingeleitet. Der entstandene Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf 10.000,- Euro. Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise zur Identität des Brandverursachers vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort wurden veranlasst, die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell