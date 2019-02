Polizei Mettmann

POL-ME: 16-Jähriger angegriffen: Polizei sucht Zeugen - Erkrath - 1902056

Mettmann (ots)

Am späten Freitagabend (8. Februar 2019) haben zwei Unbekannte einen 16 Jahre alten Ekrather an der Feldheider Straße in Hochdahl überfallen und angegriffen. Der Schüler wurde bei dem Überfall bewusstlos und musste ärztlich behandelt werden.

Der Schüler hatte den Abend mit Freunden am Neuenhausplatz in Unterfeldhaus verbracht. Gegen 22 Uhr nahm er dann den Bus in Richtung Hochdahl. Als er an der Haltestelle "Feldheider Straße" ausgestiegen war, ging er zu Fuß nach Hause. In Höhe der Grundschule kamen ihm zwei junge Männer entgegen. Einer von ihnen forderte den Erkrather auf, ihm sofort seine Wertsachen auszuhändigen, woraufhin dieser nicht reagierte und weiterging.

Unvermittelt packte einer der beiden den 16-Jährigen und schlug ihm ins Gesicht. Der Erkrather stürzte zu Boden, richtete sich jedoch kurz darauf wieder auf. Jetzt schlug ihm einer der beiden jungen Männer erneut ins Gesicht, woraufhin der 16-Jährige bewusstlos wurde. Als er wieder zu sich kam, waren die beiden Angreifer weg. Seine Wertsachen hatte er noch bei sich.

Wenig später erschien der 16-Jährige mit seinem Vater bei der Polizei, um den Vorfall anzuzeigen. Die beiden Angreifer sollen etwa 17 bis 18 Jahre alt gewesen sein. Sie trugen dunkle Kleidung und hatten Kapuzen über ihre Köpfe gezogen. Aufgrund seines Schocks und der Bewusstlosigkeit konnte er sich an keine weiteren Einzelheiten erinnern. Nach der Anzeigenaufnahme suchte er mit seinem Vater ein Krankenhaus auf, um sich behandeln zu lassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Diese nimmt die Polizei in Erkrath jederzeit unter der Rufnummer 02104 9480-6450 entgegen.

