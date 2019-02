Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit vier Verletzten - Mettmann - 1002055

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Eine Zeugin meldete der Polizei einen schwarzen KIA, welcher die Düsseldorfer Str. in Höhe der Autobahnanschlussstelle Mettmann/BAB 3 in Richtung Mettmann befuhr und ihr durch seine Fahrweise, Schlangenlinien und teilweise Missachten von Rotlicht an Lichtsignalanlagen, auffiel. In Höhe des Südrings wurde der Pkw von zwei Funkwagen der Polizei gesichtet. Zum Zwecke der Kontrolle setzte sich ein Funkwagen auf der Düsseldorfer Str. vor den KIA und gab Anhaltezeichen. Daraufhin verlangsamte der Fahrer des KIA seine Fahrt bis kurz vor Stillstand. Plötzlich beschleunigte der KIA und scherte über die Gegenfahrbahn aus. An der unmittelbar folgenden Kreuzung Düsseldorfer Str./Berliner Str./Hubertusstr. kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einer 19jährigen Honda Jazz-Fahrerin, welche aus der Hubertusstraße nach links auf die Düsseldorfer Str. in Richtung Düsseldorf abbiegen wollte. Die 19jährige und ihr 23jähriger Beifahrer wurden leicht, der 41jährige KIA-Fahrer und sein 40jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle musste für die Unfallaufnahme für ca. drei Stunden gesperrt werden. Gegen den 41jährigen KIA-Fahrer besteht der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sowohl der Pkw als auch die Kennzeichen als gestohlen gemeldet wurden. Darüber hinaus lag gegen den 41jährigen ein Haftbefehl vor.

