POL-ME: Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden - Langenfeld - 1811065

Mettmann (ots) - Am späten Samstagmittag des 10.11.2018, gegen 12.50 Uhr, befuhr eine 43-jährige Frau aus Leverkusen, mit einem silbergrauen PKW Nissan Micra, die Ausfahrt eines Supermarktparkplatzes an der Rheindorfer Straße 75 in Langenfeld. Als sie von dieser in die Rheindorfer Straße einbog, missachtete sie die Vorfahrt einer 41-jährigen Frau aus Langenfeld, die mit einem braunen PKW VW Passat die innerörtliche Landstraße (L 108) in Fahrtrichtung Kölner Straße befuhr. Bei einer schweren Kollision wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Geschützt durch Airbag und Sicherheitsgurt blieb ihre Unfallgegnerin beim Zusammenprall nach eigenen Angaben unverletzt. Ein von der Polizei angeforderter Rettungswagen brachte die Verletzte in ein örtliches Krankenhaus, welches die Patientin jedoch nach ambulanter ärztlicher Behandlung schnell wieder verlassen konnte.

An den zwei nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 15.000,- Euro. Die PKW wurden geborgen und abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell