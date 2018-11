POL-ME: Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte - Haan - 1811063

Mettmann (ots) - Am Sonntagabend des 11.11.2018, gegen 18:45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Millrather Straße/ Lindenweg/ Kronenberg Allee in Haan zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Eine 59-jährige Citroen-Fahrerin fuhr mit ihrem Pkw vom Lindenweg auf die Millrather Straße und missachtete dabei die Vorfahrt eines 26-jährigen Mercedes-Fahrers, der mit seinem Pkw die Millrather Straße in Richtung Erkrath befuhr. Durch die Kollision erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Sie wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, durften dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An den beiden Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 28.000,- Euro.

