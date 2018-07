POL-ME: Exhibitionist zeigt sich zwei Mädchen - Langenfeld - 1807020

Mettmann (ots) - Am Mittwochabend des 04.07.2018, gegen 18:20 Uhr, zeigte sich ein Exhibitionist an der Turnerstraße in Langenfeld in schamverletzender Weise zwei 13- bzw. 14-jährigen Mädchen. Der Vorfall ereignete sich im Bereich des Durchgangs zu einem Pizzaladen in Höhe der Hausnummer 2. Anschließend entfernte sich der Unbekannte zu Fuß in Richtung Feuerwehr. Die Mädchen folgten dem Mann auf ihren Fahrrädern, verloren ihn aber in dem angrenzenden Freizeitpark aus den Augen.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 25 Jahre alt

- "hellhäutig"

- kurze dunkle Haare

- schmale Statur

- bekleidet mit einem dunkelblauen Kapuzenpullover, führte einen dunkelblauen Rucksack der Marke Nike mit sich

Nach Angaben der Mädchen bekam eine bislang unbekannte Zeugin ebenfalls den Vorfall mit und schrie den Unbekannten an. Die Polizei bittet die Frau, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173/ 288-6310, jederzeit entgegen.

