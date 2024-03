POL-HL: Polizeidirektion Lübeck / Tipps zum Start in die Motorradsaison

Polizeidirektion Lübeck

Tipps zum Start in die Motorradsaison

Lübeck

Mit Beginn des Frühlings startet auch die Motorradsaison. Die Temperaturen werden milder und für viele heißt es nach der Winterpause nun wieder ab aufs Bike. Damit ihr die Motoradsaison unfallfrei genießen könnt, haben wir ein paar Tipps für Euch:

- Führt einen Frühjahrs-Check bei Eurem Motorrad durch. - Beginnt mit kurzen Touren. Nutzt gern auch angebotene Fahrsicherheitstrainings. - Achtet auf Eure Geschwindigkeit und vermeidet riskante Fahrmanöver. - Beachtet den toten Winkel. - Fahrt rücksichtsvoll, vorausschauend und rechnet mit Fehlern anderer. - Seid für andere Verkehrsteilnehmende sichtbar. Schaltet Fahrlicht ein und tragt auffällige Schutzkleidung und Warnweste.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass wir in Kooperation mit den örtlichen Zulassungsstellen insgesamt 500 kostenlose Warnwesten des Deutschen Verkehrssicherheits-Rates (DVR) mit dem Motto "Runter vom Gas" an Biker ausgeben. Lasst Ihr also Euer Motorrad neu zu oder meldet es um, bekommt Ihr in Lübeck an den Standorten Hochschulstadtteil, Innenstadt, Marli, St. Lorenz, Moisling und Kücknitz, sowie bei der Zulassungsstelle in Eutin im Kreis Ostholstein auf Wunsch eine Weste ausgehändigt.

Beiliegend dazu befindet sich ein Flyer mit weiteren Präventionstipps und der Hinweis auf aktuelle Termine für Motorrad-Sicherheitstrainigskurse der Kreisverkehrswacht Herzogtum Lauenburg e.V.. Insgesamt werden im Mai und Juni 2024 acht voneinander unabhängige, kostenpflichtige Kurse auf der Fläche des Ausbildungsparks Blankensee in Lübeck angeboten. Anmeldung hierzu per E-Mail an kvw-rz-motorrad@web.de .

Wir wünschen Euch allzeit gute Fahrt und eine sichere Motorradsaison 2024 - Eure Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck

