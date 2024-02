Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Niendorf O.

Scharbeutz

Geklauter Radlader ausgebrannt aufgefunden - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Im Zeitraum vom Donnerstag, 15.02.2024, bis Sonntag, 18.02.2024, kam es zum Diebstahl eines hochwertigen Radladers von einer Baustelle in Niendorf an der Ostsee. Am Montag wurde der Radlader ausgebrannt im Kammerwald in Scharbeutz gefunden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Baustellenmitarbeiter begab sich am Sonntag, 18.02., gegen 10:00 Uhr für einen Kontrollgang zu einer Baustelle im Waldweg nahe der Bundesstraße 76 in Niendorf/Ostsee. Dort stellte er das Fehlen eines hochwertigen Radladers mit Palettengabel fest und brachte dies zur Anzeige. Zuletzt war man am Donnerstagnachmittag (15.02.24) gegen 16:00 Uhr auf der Baustelle aktiv.

Am Montagmorgen gegen 09:00 Uhr entdeckte ein Spaziergänger im Kammerwald in Scharbeutz den gestohlenen Radlader. Dieser steckte im sumpfigen Boden fest und war ausgebrannt. Wie es zu dem Brandschaden am Fahrzeug kam, ist aktuell Gegenstand von weiteren Ermittlungen, die bei der Kriminalpolizeistelle in Bad Schwartau geführt werden. Die Schadenhöhe beträgt über 60.000 Euro.

Zeugen, die im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Montagmorgen verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, den Radlader im Wald beobachtet oder gesehen haben, oder sonstige Hinweise zum Tatgeschehen sowie zu etwaigen Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Schwartau in Verbindung zu setzen.

Die Beamten sind telefonisch unter der Rufnummer 0451-220750 oder per Email unter badschwartau.kpst@polizei.landsh.de zu erreichen.

