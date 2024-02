Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Kücknitz

Zeugen nach Vandalismus im Geschichtserlebnisraum gesucht

Lübeck (ots)

Am vergangenen Wochenende (09.02.-11.02.2024) kam es im "Geschichtserlebnisraum Roter Hahn" in Lübeck Kücknitz zu diversen Sachbeschädigungen und Ablagerung von Unrat. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Am Montagmorgen (12.02.2024) stellte ein Mitarbeiter des vorwiegend für Veranstaltungen und für die Betreuung von Kinder- und Jugendgruppen verwendeten Geschichtserlebnisraumes im Pommernring in Lübeck diverse Sachbeschädigungen fest. So wurden Bauzäune umgeworfen und das Stützrad eines Versorgungsanhängers für die dort lebenden Tiere abgebrochen. Auch seien Kunststoffrohre aus einem künftigen Fundament herausgerissen worden.

Ferner hinterließen der oder die Täter zwei stark beschädigte Einkaufswagen eines nahegelegenen Supermarktes und verteilten weiteren Unrat auf dem frei zugänglichen Grundstück. Weil die Zuwegung zu dem Gelände durch ein Wohngebiet führt, ist nicht ausgeschlossen, dass der oder die Täter bei ihrem Handeln beobachtet worden sind.

Zeugen, die Hinweise auf etwaige Täter oder das Tatgeschehen selbst geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Kücknitz in Verbindung zu setzen. Die Wache ist telefonisch unter 0451-1317300 oder per Email über kuecknitz.pst@polizei.landsh.de zu erreichen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell